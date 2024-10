Uitblinker KV Mechelen ziet ambities groeien en weet dat komende twee maanden superbelangrijk worden

Nikola Storm was opnieuw van goudwaarde voor KV Mechelen in de 5-0 overwinning tegen OH Leuven. De flankspeler was een constante dreiging op de rechterflank en zette twee belangrijke assists neer, waarmee hij zijn ploeg mee naar een makkelijke overwinning leidde.

“In de eerste helft kregen we al snel een cadeau”, vertelde Storm, verwijzend naar de vroege uitsluiting van Leuven-speler Ricca en de owngoal van Ikwuemesi. “We probeerden snel een tweede doelpunt te maken, en dat lukte ook."

"Daarna waren we echter te slordig en lieten we Leuven met tien man te veel in de wedstrijd komen. Stel dat ze de 2-1 maken, dan wordt het nog lastig. Dat moet echt uit ons spel verdwijnen.”

Tijdens de rust was het besef groot dat de ploeg meer moest brengen om de overwinning veilig te stellen, aldus Storm, die dit seizoen al op drie doelpunten en drie assists staat.

"In de kleedkamer voelde je de vastberadenheid: dit mogen we niet meer uit handen geven, zeker niet tegen tien man. In de tweede helft hebben we dat dan ook goed opgepakt en uiteindelijk met 5-0 gewonnen. Het was een mooie voetbalnamiddag."

Dankzij de zege klom KV Mechelen naar een gedeelde vijfde plaats. Een knappe prestatie na een derde van de competitie, al kunnen andere ploegen de club nog voorbijsteken later deze speeldag. “Als je kijkt naar wat de invallers ook nog brengen, zie je dat er veel kwaliteit in dit team zit."

"We mogen daarom hoge ambities hebben, want op deze manier kunnen we veel ploegen pijn doen. Nu komen de wedstrijden waarvan iedereen verwacht dat we ze winnen, en ik ben benieuwd hoe we met die druk omgaan. Over een paar maanden zullen we echt weten waar we staan", sloot Storm hoopvol af.