Besnik Hasi doet een onthulling en geniet met heel KV Mechelen van betere vorm en statistieken bij sleutelspeler

KV Mechelen is weer een vijfklapper rijker. De betere vorm van één van zijn sleutelspelers zit daar wel voor iets tussen.

Eerder dit seizoen werd Charleroi al met 5-2 naar huis gespeeld. Een tienkoppig OHL slikte zelfs een 5-0 Achter de Kazerne. Het aandeel van de stijgende lijn in de vormcurve bij Nikola Storm kan moeilijk ontkend worden. De ex-speler van OHL deed met twee assists opnieuw zijn duit in het zakje. Na tien speeldagen zit Storm aan drie doelpunten en drie assists.

"Ik voel me goed, ik ben beslissend. Hopelijk kunnen we dat dit seizoen blijven aanhouden", geniet hij er zelf zichtbaar van. Storm heeft zijn tweede adem helemaal gevonden, na een moeilijk vorig seizoen. "Dat was voor mij een kutseizoen, met ook een blessure erbij. Daarna was het moeilijk om terug in de ploeg te komen. Dat is ook niet evident als je geblesseerd bent geweest en de ploeg het goed doet."

Nikola Storm niet langer enkel linkerflank

We mogen hem nu ook niet meer puur als linkerflankspeler bestempelen, want in de huidige formatie speelt hij als één van de nummers 10 achter de diepe spits. "Ik begin meer mijn draai te vinden op die positie. De statistieken beginnen er ook bij te komen." Dat is een waarheid als een koe. Besnik Hasi kan daar alleen maar tevreden mee zijn.

"Hij zegt zelf dat hij beter zijn draai vindt", haalt de trainer van KV Mechelen ook nog eens aan. "Nu is het niet meer moeilijk om op die positie te spelen. Uiteraard was dat in het begin wel zo, iets nieuw is altijd moeilijk. Als je de kwaliteiten hebt, lukt het uiteindelijk wel. Ik heb hem gezegd dat we niet meer het systeem gingen spelen dat hij altijd gewend is geweest. Hij moest er ook op werken om niet zoveel balverlies te lijden."

Grote concurrentie bij KV Mechelen voor pocket-positie

Zo onthult Hasi welke boodschap hij er precies heeft ingepeperd bij Nikola Storm. "Hij heeft hard gewerkt in de voorbereiding en heeft op fysiek vlak en rond de zestien alle kwaliteiten. Hij doet het goed op een positie waar we de meeste interne concurrentie hebben. Alle spelers die in de pocket kunnen spelen, moeten scherp zijn. Kijk maar hoe lang het geduurd heeft eer Geoffry Hairemans nog eens aan de aftrap kwam."