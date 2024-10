Rob Schoofs probeert het mysterie bij KV Mechelen te verklaren: "Het verschil tussen bovenaan of onderaan staan"

Wie de laatste weken naar de wedstrijden van KV Mechelen heeft gekeken, moet haast een mysterie vaststellen. Uit bij topclubs Gent en Genk versierde Malinwa heel wat kansen, maar die werden bijna allemaal de nek omgewrongen. Achter de Kazerne vliegen de ballen wel vlotjes tegen de touwen.

Op 15 september verloor KV Mechelen met 2-0 van Gent, mits een betere afwerking zat er misschien wel een punt in. In Genk had de ploeg van Besnik Hasi vrijwel de totale controle, maar reuzekansen gingen er niet in. Daar staat tegenover dat Charleroi en OHL in het AFAS-stadion op een 5-2 en 5-0 werden getrakteerd. Ook in een meer gesloten partij tegen Cercle prikte KV er toch twee binnen.

Voetbalkrant had een exclusief gesprek met Rob Schoofs over dit fenomeen. De middenvelder was in de eerste plaats positief over het feit dat het thuis zo vlot loopt. "Het was al van 2021 geleden dat we drie keer op rij thuis gewonnen hadden. Ons stadion moet weer een oninneembare vesting worden. Je moet altijd proberen om thuis punten te pakken. Dat is heel belangrijk voor ons."

Vertrouwen aanwezig bij KV Mechelen

Zo blijven de spelers op een goed blaadje staan bij het publiek. "Er is altijd veel volk en die mensen verdienen het om goals, acties en overwinningen te zien. Dat moeten we proberen zo te houden. We hebben al tweemaal vijf keer kunnen scoren in een thuismatch. Er zijn niet veel ploegen die dat kunnen. Dat moeten we meenemen, we moeten het vertrouwen blijven behouden."

Wie weet kan dan ook in de andere wedstrijden eens de klik gemaakt worden. "Misschien hebben we thuis iets meer geloof en overtuiging om die ballen binnen te trappen. Op verplaatsing is dat niet het geval. Buitenshuis gaan de ballen er niet in die er thuis wel ingaan, dat is het enige verschil. Dat is het verschil tussen winnen en verliezen, tussen bovenaan in de rangschikking of onderaan staan."

Schoofs kijkt uit naar punten op verplaatsing

"We moeten wel proberen om dat op verplaatsing ook te brengen. We kunnen niet elke wedstrijd thuis spelen", lacht Schoofs. De sterkhouder van Malinwa vertrouwt ons toe dat hij er wel nog een goed oog in heeft. "Zolang de prestaties goed zijn en we ook op verplaatsing kansen blijven creëren, ben ik ervan overtuigd dat het beter en beter zal gaan. Daar draait het om."