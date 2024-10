KV Mechelen-trainer Besnik Hasi grijpt ook zelf in als tegenstander met tien valt en legt opvallende keuzes uit

De handen mogen op elkaar voor wat KV Mechelen zaterdag heeft laten zien. Besnik Hasi vond wel dat hij zelf de nodige tactische wijzigingen moest doorvoeren, ook al was het de tegenstander die met tien viel.

Zelfs voor aanvang van KV Mechelen - OH Leuven pakte Hasi al uit met een opvallende keuze. Patrick Pflücke doet het dit seizoen goed als rechterwingback, maar Rafik Belghali kreeg deze keer de voorkeur. "We hadden deze keer met Rafik iemand met diepgang erbij. We hadden al spelers als Storm, Kerim Mrabti en Geoffry Hairemans op het veld staan. Dan moet je snelheid en intensiteit zoeken."

Op de linkerflank was KV Mechelen hiervan reeds verzekerd. "Daam Foulon was wel terug. We hadden nog altijd wel nood aan iemand die diepgang in zijn spel legt en de actie zoekt. We hebben overwogen welke voordelen Pflücke brengt voor onze ploeg en wat Belghali kan toevoegen. OHL had een rechtsvoetige op links staan, het had dus misschien wel geanticipeerd op een basisplaats voor Pflücke."

Hasi verrast met basisplaats Belghali

Hasi kon zijn collega zo al een klein beetje verrassen. Oscar Garcia moest uiteraard sleutelen aan zijn elftal na de rode kaart van Ricca, maar ook Besnik Hasi greep bij de rust in. "Neen, de gele kaart van Marsa was geen factor bij zijn vervanging. Waarom zouden we met drie centrale verdedigers tegen één aanvaller moeten blijven spelen?"

Het was inderdaad een logische aanpassing. "Daam Foulon moest eigenlijk hoger gaan staan. We hebben het daarom tactisch omgezet in de tweede helft en zijn veranderd naar een 4-3-3." Het is iets wat Hasi nog maar zelden gedaan heeft, maar het loonde wel in deze wedstrijd. "Er was zo meer rust aan de bal en met invaller Bafdili hadden we een extra speler die goed tussen de lijnen kan spelen."

Bafdili smeert OHL forfaitscore aan

Bilal Bafdili pikte in het slot ook nog zijn doelpuntje mee en zorgde er zo voor dat de bezoekers met een forfaitscore terug naar Leuven moesten.