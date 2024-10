Anderlecht-spelers héél duidelijk over waarom ze hun harde kern niet gingen groeten

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Opvallend beeld na de match: de spelers van Anderlecht maakten een grote bocht voorbij hun harde kern om de rest van het stadion te gaan groeten. Als de ultras een signaal wilden geven, wilden de spelers dat ook.

De harde kern van Anderlecht kwam pas na 12 minuten binnen uit protest tegen het verbod op uitfans in de Clasico. Dat het niet gesmaakt werd, werd hen ook meteen duidelijk gemaakt door de rest van het stadion. Ze werden uitgefloten en "Shame on you" ging door de tribunes.

De spelers van Anderlecht hadden geleerd uit hun ervaring in Sociedad, waar ze de fans nog gingen groeten na de incidenten die er gebeurden. Daar kregen ze veel kritiek op. Deze keer beloonden ze hen dus niet met een viering.

En dat was bewust, legde Mario Stroeykens uit. "Kijk, ze mogen protesteren, maar moeten ze dat doen op zo'n mooie voetbalnamiddag en tijdens een Clasico? Als zij respect willen, dan mogen wij dat ook vragen", aldus uitblinker Stroeykens.

"Zij hebben een signaal willen laten zien, wij hebben hen bedankt, maar wij willen ook respect. Het is jammer dat ze juist vandaag zo'n signaal wilden geven. Als ze weer uitfans willen hebben, moeten ze zelf ook het voorbeeld geven."

"Wat er in Sociedad gebeurde, gaat daarbij niet helpen. Dat gaat de Pro League niet laten besluiten om weer uitfans toe te laten. Dan moet je zelf het juiste doen. We zijn sneller doorgegaan ja, om er niet te veel cinema meer rond te maken."