Analist neemt duidelijk standpunt in over dilemma bij Standard en trekt parallel met Antwerp: "Waarom betaal je hem?"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Mathieu Epolo maakte geen al te beste beurt in het Lotto Park zondag. De 19-jarige doelman ging bij de eerste twee doelpunten van Anderlecht niet vrijuit. Dat hij wel een mindere periode zou kennen, was verwacht. Maar Standard heeft toch nog Arnaud Bodart onder contract staan?

Volgens voetbalanalist Philippe Albert moet Standard-doelman Arnaud Bodart een nieuwe kans krijgen na enkele mindere prestaties van zijn vervanger Matthieu Epolo. Albert verwijst naar de fouten van Epolo tijdens de laatste wedstrijd tegen Anderlecht, waarbij hij schuld had aan de eerste twee tegendoelpunten.

“Epolo heeft zeker kwaliteiten en begon het seizoen goed, maar momenteel zit hij in een dipje", stelt Albert. Albert vindt dat dit het ideale moment is om Bodart opnieuw op te stellen.

“Waarom Bodart betalen als je hem niet laat spelen? Het lijkt me verstandig om hem nu weer een kans te geven", aldus de analist. Hij benadrukt dat Bodart de nodige ervaring heeft om terug te keren onder de lat bij Standard.

Daarnaast trekt Albert een parallel met de situatie bij Antwerp, waar Jean Butez, een cruciale speler in het succes van de club in 2023, momenteel op de bank zit. Hij ziet dit als een vergelijkbaar dilemma voor beide clubs. “Ivan Leko heeft twee weken de tijd om na te denken, maar de Waalse derby zou een goed moment zijn om Arnaud terug in de basis te zetten.”

Volgens Albert kan de terugkeer van Bodart voor stabiliteit zorgen bij Standard, dat momenteel worstelt met wisselvallige prestaties. “Het is belangrijk om op cruciale momenten de juiste beslissingen te nemen, en ik denk dat Bodart nu de juiste keuze is voor Standard.”