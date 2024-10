Club Brugge zit met zware problemen in zijn personeelsbestand: "Eigenlijk speelden ze zonder spits"

Club Brugge, dat heeft de duurste spelerskern van 1A en normaal gezien ook de beste spelers. Maar dat is er dit seizoen in veel matchen niet aan te zien. Analist Marc Degryse ziet ook dat te veel spelers zwaar onder hun niveau acteren.

De topper tussen Club en Union was er nu niet meteen eentje om duimen en vingers bij af te likken. "Weet je wat ik dacht na de eerste helft in Club Brugge-Union? Dat ik naar de kampioen versus de vice-kampioen aan het kijken was. Dat kon je niet echt smullen noemen", aldus Degryse in HLN.

De analist zag Club collectief falen. "Er was geen druk naar voor en de balcirculatie was te traag, wat in de kaart van Union speelde - ze konden makkelijk vanuit positie verdedigen. Ik telde één kans voor Skoras, die onbegrijpelijk miste, en een volley voor Vanaken die op Moris stuitte. Voorts was er niks aan."

Uiteindelijk mocht Club nog blij zijn dat Simon Mignolet wel op niveau is en hen recht hield. De rest van de ploeg krijgt minder lof. "Indivudeel zijn niet alle spelers bij Club in vorm, onder wie Skov Olsen. Jutglà speelde omdat Nilsson niet fit was, maar eigenlijk speelde Club zonder spits. Hij bracht te weinig", klinkt het streng.

"Vetlesen kreeg een nieuwe kans, maar ik vond hem niet overtuigend, net zomin als Romero. Hij maakte technische fouten en werd door Ivanovic, die een fantastische goal maakte, in de wind gezet - zo’n doelpunt wil je als centrale verdediger niet slikken. Hij is me niet mobiel genoeg. Zo kom je toch aan té veel spelers die bij Club niet op niveau zijn."

Met 2 op 9 en 1 op 6 thuis loert de crisis alweer om de hoek. "Te veel goals tegen, te weinig goals gemaakt - Club speelt te wisselvallig. Er is nog veel werk aan de winkel om op toerental te raken, wat nodig zal zijn als Club in de Champions League nog wil verrassen."