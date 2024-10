Klassereactie na nederlaag van leider Genk: "Ik heb mijn job niet gedaan, dus ik moet streng zijn voor mezelf"

KRC Genk trok met een 21 op 21 naar KV Kortrijk en wilde daar op zijn elan doorgaan. Door twee doelpunten van Nacho Ferri lukte dat echter niet. (Een gebrek aan) Efficiëntie was andermaal het toverwoord bij de Limburgers.

Kapitein Bryan Heynen begreep meteen wat er aan de hand was: "Neen, een slechte match speelden we niet. Maar we hebben te weinig efficiëntie getoond. We hadden kansen genoeg om te winnen."

Efficiëntie is een codewoord

"We zijn onze zegereeks nu kwijt en dat is jammer, zeker omdat we ook gewoon hadden kunnen winnen." Een gevoel dat ook leefde bij de coach, Thorsten Fink: "We konden niet scoren. Deze nederlaag had zeker niet moeten voorvallen."

"Kansen en balbezit genoeg, maar geen doelpunten. We speelden zeker niet slecht, maar we misten efficiëntie." Daarbij had hij het ook over de efficiëntie achteraan, zowel als vooraan.

Arokodare geeft het allemaal toe

De grootste kansen van de wedstrijd werden misschien wel gemist door Tolu Arokodare. "Het is mijn taak om te scoren en ik heb mijn job niet gedaan, want ik heb het nagelaten een doelpunt te maken", was die streng voor zichzelf.

"Ik moet streng zijn voor mezelf, want dit kost ons punten. Ik moet die kansen afwerken en zal dan ook werken aan mijn afwerking. Het moet de komende weken beter."