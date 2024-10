Gemengde gevoelens bij Dirk Kuyt nadat Beerschot zijn tweede punt van het seizoen pakt tegen Westerlo: "Enerverende wedstrijd voor beide ploegen"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Beerschot heeft vrijdagavond zijn tweede punt van het seizoen kunnen pakken op het veld van KVC Westerlo. De Kielse Ratten kwamen twee keer op voorsprong maar de Kemphanen maakten ook twee keer gelijk.

Beerschot zorgde toch voor een kleine verrassing op vrijdag door met 2-2 gelijk te spelen op het veld van KVC Westerlo. Niet veel ploegen zullen dit seizoen twee keer op 't Kuipje komen scoren.

"Een enerverende wedstrijd voor beide ploegen", zo beschreef Dirk Kuyt de partij. "We zijn met een duidelijk plan naar hier gekomen. Als je zo vaak na elkaar verliest, dan wil je voor een resultaat gaan."

"Ik ben iemand die, ongeacht de situatie, probeert te winnen. Verdedigend stonden we heel compact. We kwamen goed op voorsprong maar moesten toch incasseren op een corner. Mooi gekopt voor een jongen van 17 jaar", gaat de Beerschot-coach verder.

Kuyt geeft toe dat hij op voorhand voor een punt had getekend, al begon hij doorheen de wedstrijd over meer te dromen. Niet onlogisch, want Westerlo geraakte maar moeilijk door de verdediging terwijl Beerschot af en toe een lastige tegenprik kon geven.

"Uiteindelijk voelt het toch een beetje dubbel. Als we eerlijk zijn zouden we hier op voorhand voor een punt getekend hebben. Maar als je dan vijf minuten voor tijd 1-2 voorkomt wil je het gewoon over de streep trekken."

"Verder heb ik nog veel respect voor Westerlo. Het is een heel goede ploeg met een aantal zeer interessante spelers. Ik heb mixed feelings, maar ben toch blij met een punt", besluit Kuyt nog met mooie woorden voor zijn tegenstander.