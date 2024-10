Bijna dé stunt voor STVV tegen Gent: coach en speler hebben opmerkelijke mening

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

STVV en KAA Gent deelden op zondagavond tegen elkaar de punten. De Kanaries kwamen op achterstand, maar wisten alsnog gelijk te maken. En dus was de vraag hoe blij spelers en coach zouden zijn.

STVV is al zeven wedstrijden ongeslagen en verloor nog niet sinds Felice Mazzu er de nieuwe coach is. Toch staan ze nog steeds niet in de veilige top-12. Toch wel een teleurstelling gezien het geleverde spel.

Mazzu en Van Helden verbijten ontgoocheling

De efficiëntie is een van de grootste problemen. Dat beseft ook coach Mazzu, want zijn team kreeg ook tegen KAA Gent meer dan genoeg kansen om echt wel meer dan een doelpunt te scoren.

"Veel kansen ontwikkelen is positief en ik ben dan ook trots op mijn spelers", aldus de coach van STVV na de wedstrijd in het flashinterview tegen DAZN. "Er zit kwaliteit in deze groep en dat hebben ze laten zien."

Altijd moeten winnen?

"We verdienden om te winnen", vond de oefenmeester van de Limburgers. "En dus is er uiteraard ook de nodige ontgoocheling, ook al hebben we een scheve situatie weten recht te zetten."

Ook bij de spelers was er achteraf de nodige ontgoocheling. "Onze tweede helft was gewoon echt goed", besefte Rein Van Helden. "We hadden altijd moeten winnen."