Heeft opeenvolging van matchen KAA Gent gevolgen voor Rode Duivels?

Mathias Delorge is zijn droom aan het beleven. Hij kwam over van STVV naar KAA Gent en maakte bij zijn nieuwe club meteen heel wat indruk. Op bezoek bij zijn ex-ploeg deed ook hij het echter niet al te goed. Door de vermoeidheid? Er is mogelijk een probleem.

"Mathias Delorge bijvoorbeeld heeft nog nooit zoveel wedstrijden op korte tijd gespeeld. Op Chelsea was hij ongelooflijk goed, nu had hij het ook moeilijker", opperde Wouter Vrancken in Het Nieuwsblad.

Vermoeidheid speelt op

Delorge zelf gaf het ook toe op de webstek van de club: "Ja, er speelde wel wat vermoeidheid. Daarom vind ik dat we al bij al tevreden mogen zijn met een punt. Het was echt niet gemakkelijk, zij waren scherp en snedig."

"Ik had ook het gevoel dat er erg veel moest gelopen worden – het spel ging constant op en af. Totaal geen gesloten wedstrijd, dat was erg vermoeiend. Na de internationale break moeten we ervoor zorgen dat we er terug staan."

Kuitblessure?

Delorge zelf zou normaal gezien in de interlandbreak met de beloften van de Rode Duivels spelen in de EK-kwalificaties voor het EK 2025. Dat is nu echter nog niet zeker.

De centrale middenvelder heeft wat last van de kuit. Een scan op maandag zal meer uitsluitsel moeten brengen. Sowieso zou een weekje rust misschien geen overbodige luxe zijn.