Hannes Van der Bruggen weet met frustraties geen blijf na stevige nederlaag: "Klink echt debiel nu"

Cercle Brugge blijft in de hoek zitten waar de klappen vallen in de Jupiler Pro League. Op het veld van Antwerp kon de vereniging opnieuw geen punten pakken en ging het met 3-0 de boot in.

"Antwerp volledig in de tang"

Kapitein Hannes Van der Bruggen probeerde na de wedstrijd het positieve te benaderen: "Ik had het gevoel dat we de wedstrijd volledig onder controle hadden en we Antwerp in de tang hadden. Maar ja, ik sta dat hier nu te verkondigen terwijl we 3-0 verloren zijn", aldus Van der Bruggen.

De middenvelder bleef maar benadrukken dat het gevoel op het veld wel goed zat maar most na enkele keren toch ook wel toegeven: "Het klinkt debiel dat ik dat maar blijf verkondigen terwijl we met 3-0 de boot zijn ingegaan."

"Als je weet dat we meer baltoetsen hebben gehad in hun 16, dat Lammens nog enkele reddingen had moeten doen... Ze scoren bovendien niet uit grote kansen maar wel uit doelpunten die we volledig zelf weg geven. het waren lachtertjes. En dat terwijl Antwerp naar mijn gevoel niet op zijn normale niveau was", verlde Van der Bruggen.

Drukke schema als oorzaak?

We moeten niet ver zoeken naar een oorzaak voor het enorme verschil tussen het Cercle van vorig seizoen en dit seizoen, het Europese verhaal. Al weerlegt Van der Bruggen dat snel: "Ik had zelfs het gevoel dat we frisser waren dan Antwerp."

"Bovendien', ging hij verder. "is binnen de groep heel duidelijk gemaakt dat de focus op de competitie ligt, zeker in de huidige situatie. We zitten met veel jonge spelers en die betalen leergeld voor hun fouten. Ik had het gevoel dat we aan het evolueren zijn en in vorm aan het raken maar nu moeten we de interlandbreak ingaan met een nieuwe 3-0 nederlaag, kan je dat dan nog zeggen? Het zal misschien goed zijn om even pauze te hebben", besloot hij zichtbaar gefrustreerd.