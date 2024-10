Senne Lammens onthult hoe hij mee hielp Cercle Brugge te ontwrichten

Van de keeper tot de spits, iedereen draagt zijn steentje bij aan het collectief en de resultaten. Althans dat predikt een ervaren en mediagetrainde coach toch altijd na een wedstrijd. Maar bij Antwerp was het tegen Cercle Brugge ook wel de waarheid.

Senne Lammens man van de wedstrijd noemen gaat misschien nog een stap te ver maar de jonge doelman van Antwerp draagde absoluut zijn steentje bij in een nieuwe driepunter voor de Great Old. Niet alleen door enkele reddingen maar ook door zijn goede voeten.

Bij een 0-0 stand bleef hij bijvoorbeeld niet bij de pakken zitten na een corner en hernam hij snel het spel met een doeltrap richting Ondrejka. Een tiental seconden later lag de bal in het mandje via Gyrano Kerk.

© photonews

"We wisten dat we tegen Cercle Brugge gevaarlijk konden zijn in de omschakeling dus ik hervatte snel het spel met een doeltrap. Ik ben enorm blij dat ik eens mijn steentje heb kunnen bijdragen aan een doelpunt', aldus Lammens zelf achteraf.

Zijn ploegmaats waren dat duidelijk ook want ze waren niet vergeten bij wie het doelpunt begonnen was en gingen samen met de doelman vieren. "Dat is het mooie aan deze groep, we vieren samen en helpen elkaar. Zo laten we zien dat we er voor elkaar zijn."

12 op 12 was nodig

Antwerp lijkt met een 12 op 12 nu helemaal vertrokken te zijn, al tempert Lammens nog even de verwachtingen: "We waren niet super goed aan de competitie gestart dus moesten we wel een reeksje neerzetten om er opnieuw in te komen. Na de interlandbreak kunnen we dat hopelijk doortrekken", gaat de doelman verder.

Tijdens de interlandbreak zal Lammens alleszins hard blijven werken: "Je moet blijven verbeteren en nooit helemaal tevreden zijn. Dit seizoen hebben we al gewerkt aan het rustiger zijn met de bal en dan is het extra mooi dat het uitkomt tijdens een wedstrijd. Maar je moet progressie blijven maken", besluit hij strijdvaardig.