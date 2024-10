Jonas De Roeck onthult game plan van Antwerp na vlotte overwinning: "Tegen onze natuur"

Voor sommige ploegen komt de interlandbreak als geroepen, voor anderen mocht de competitie nog wel even doorgaan. Een van die ploegen die tot de laatste groep behoort is ongetwijfeld Antwerp.

Na de 3-0 overwinning tegen Cercle Brugge zondagnamiddag springt Antwerp naar de tweede plaats in het klassement. Dat is niet alleen dankzij de driepunter tegen Cercle maar door de mooie reeks van 12 op 12. Al speelde Antwerp tegen de Brugse vereniging niet hun beste partij.

"Cercle begon zeker niet slecht aan de wedstrijd. We wisten dat ze heel intensief druk zouden zetten. Zelf speelden we vandaag heel slim en volwassen en bleven we het wedstrijdplan volgen", aldus Antwerp-trainer Jonas De Roeck na de partij.

Vooral in grote delen van de tweede helft zakte het tempo van de wedstrijd wat terug, al was dat volgens De Roeck niet onlogisch: "Er waren zeker en vast momenten waarin beter voetbal mogelijk was, de ruimtes lagen er wel. Maar als het dan een keertje niet lukt, kruipen er twijfels in de hoofden van de spelers en dat is niet onlogisch", klinkt het.

"Maar", gaat hij meteen verder, "als je tegen Cercle Brugge in de tweede helft maar één grote kans weg geeft, heb je het goed gedaan als collectief. Er waren bovendien nog mogelijkheden voor een vierde. Het spel van vandaag was wat atypisch voor Antwerp en we speelden tegen onze natuur in, maar dat kan gebeuren in wedstrijden als deze", vond De Roeck.