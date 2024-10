Cercle Brugge kreunt onder de groeipijnen na een succesvol jaar: "Nu spelen we adult football"

Bijna geen ploeg waar het contrast tussen vorig seizoen en het huidige zo groot is als bij Cercle Brugge. Na tien speeldagen blijft de vereniging onderaan bengelen in het klassement.

Goede start maar toch kopje onder

Al moeten we toegeven dat scorebordjournalistiek tekort zou doen aan de wedstrijd van Cercle Brugge op het veld van Antwerp. De vereniging was lang de evenknie maar moest toch het onderspit delven, dat zag ook trainer Miron Muslic.

"De eerste 20 minuten voetbalden we goed mee maar een individuele fout kostte ons een tegendoelpunt. Dan viel al snel die tweede waardoor het helemaal lastig zou worden", klonk het.

Ondanks het degelijke spel bleven de grote kansen wel lang uit voor Cercle, op één schot van Augusto na. "We hadden dat ene doelpunt nodig om helemaal opnieuw in de wedstrijd te komen maar hadden enkel die kans met Augusto. Dat uiteindelijk dat derde doelpunt er te veel aan is, is niet onlogisch", aldus Muslic.

Gebrek aan ervaring

Volgens Muslic mist zijn ploeg nog een heel belangrijke factor om echt mee te spelen in dit soort wedstrijden:: ervaring. "We hadden meer baltoetsen in hun 16 maar zij zijn dan weer enorm ervaren, wij niet. Voor Erick is het zijn 5e wedstrijd in de Pro League, voor Kakou zijn vierde, ook voor Diakité zijn vierde. Dat voel je wel."

En die lijn trekt zich volgens Muslic nu ook door richting Europa. "Veel spelers van de huidige kern zijn nog niet lang prof en hebben nog nooit twee wedstrijden op één week gespeeld. Nu moesten we 2,5 dagen na een Europees duel naar de Bosuil en dat is niet makkelijk. Hannes Van der Bruggen zei het goed in de kleedkamer: nu spelen we adult football, het draait om het resultaat en niets minder", besloot Muslic.