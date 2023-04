Antwerp haalt achterstand op en wint van Cercle Brugge met own goal + penalty

Het heeft bloed, zweet en tranen gekost maar Antwerp heeft met 2-1 gewonnen van Cercle Brugge. De Great Old kwam eerst op achterstand maar ging in de laatste 20 minuten op en over de bezoekers.

Weinig kansen, veel strijd

Na het puntenverlies van Union bovenin en dat van Anderlecht in de buik van het klassement, konden zowel Antwerp als Cercle een driepunter goed gebruiken in de strijd voor de play offs. Bij de thuisploeg deden ze dat opnieuw met Vincent Janssen in de basis. Cercle-trainer Muslic rekenden dan weer op Dino Hotic.

Janssen zorgde niet toevallig voor de eerste wapenfeiten van de wedstrijd. Maar doelman Majecki echt bedreigen lukte niet voor de Nederlander. Eén keer verscheen Janssen oog in oog met de Cercle-doelman maar die bleef goed staan en duwde de bal in corner wanneer de Nederlander hem wou passeren.

Doorheen de eerste helft lag het spel vaak stil en was kansen bij elkaar voetballen lastig. Na die eerste tien minuten waarin Antwerp beter was, werd er maar weinig ruimte gevonden op de helft van de tegenstander waardoor Cercle zich terug in de partij kon knokken.

Cercle met openingsdoelpunt

Het eerste grote doelgevaar voor de bezoekers was ook meteen raak. Na een lange bal kon de bal niet weggewerkt worden bij Antwerp. Gboho zag Hotic in de 16 sprinten en speelde de Bosniër perfect aan om het openingsdoelpunt tegen de touwen te werken.

© photonews

Op één kans in minuut 46 na kwam Cercle dan weer als beste uit de kleedkamer. Thibo Somers kwam aan de tweede paal net tekort om de 0-2 tegen de touwen te werken en Gboho poeierde een schot vanuit een schuine hoek naast.

Antwerp moest uit een ander vaaje tappen en kwam beter in de partij. Kerk en Vermeeren waren dichtbij een doelpunt maar de eerste zag zijn doelpunt afgekeurd worden voor buitenspel en het schot van de tweede werd nog gefnuikt door een Cercle-been.

Erop en erover

Uiteindelijk lukte het toch voor Antwerp om de druk om te zetten in een doelpunt, al had het daar wel wat geluk bij. Popovic kreeg een corner tegen zijn lichaam waarna het leer richting zijn eigen doel botste. Hij wou de bal nog tegenhouden maar werkte het leer dan helemaal in eigen doel.

Antwerp ging er nog op en over in het slot. Nadat Van Driessche eerst geen krimp gaf, werd er door de VAR wel hands gezien van Somers in de eigen 16. Na het bekijken van de beelden ging Van Driessche mee in het verhaal en ging de bal op de stip. Kapitein Toby Alderweireld nam zijn verantwoordelijkheid en zette Antwerp op voorsprong.

© photonews

Door de drie punten komt Antwerp tot op 3 punten van Union én tot op 5 punten van leider Racing Genk. Cercle Brugge ziet Chaerleroi en Anderlecht hen van de top 8 houden.