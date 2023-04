Ongelooflijke statistiek weer wat erger gemaakt voor Cercle: "Ze zijn onze mooie sport om zeep aan het helpen"

De refs stonden dit weekend weer in de kijker. En niet op de beste manier. Er leek een willekeur in te zitten van welke penalties gegeven werden voor handsspel. En bij Cercle Brugge draaide het - alweer - in hun nadeel uit.

Thibo Somers kreeg de bal tegen zijn arm en daar zat geen intentie achter. Maar de bal ging toch op de stip. Terwijl er in Anderlecht-Westerlo een gelijkaardig geval was, maar Westerlo daarvoor geen strafschop kreeg. Bij Cercle Brugge zijn ze het al gewend, want er is geen ploeg in Europa die al meer strafschoppen heeft tegengekregen dan de Vereniging dit seizoen. “Al maanden proberen wij sportief de strijden om die achtste plaats maar het is blijkbaar het verhaal van heel het seizoen van Cercle", zuchtte coach Miron Muslic. "Ik vrees ook dat iets wat ons zou moeten helpen, onze mooie sport nu aan het ondermijnen is en zelfs om zeep aan het helpen is.”