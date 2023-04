Opnieuw moeizaam voor Antwerp: "We hebben vertrouwen in ons eigen spel"

Een penalty en een own goal waren genoeg voor Antwerp om de zege over de streep te trekken tegen Cercle Brugge.

Calvin Stengs had in beide doelpunten van Antwerp een voet. Bij het eerste doelpunt, een eigen doelpunt van Popovic, sneed Stengs een vrije trap scherp aan waardoor de bal via Popovic richting doel caprioleerde. "Vorig week knikte Toby (Alderweireld) een bal van mij binnen en nu gebeurt het zo. Wel lekker dat de ballen goed komen", lacht Stengs na de wedstrijd.

Want door het verlies van Genk, wat we op dat moment nog niet wisten, en het gelijkspel van Union is Antwerp dé winnaar van het weekend. "We pakken heel belangrijke punten", wist Stengs dan al. "In de eerste helft kregen we al enkele grote kansen die we moesten maken. Dan is het extra vervelend dat je de bovenhand hebt maar toch achter komt."

Hadden de bovenhand maar kwamen wel op achterstand

"Maar", analyseert Stengs verder. "We zijn altijd rustig gebleven. We behouden het vertrouwen in ons eigen spel want we weten dat we genoeg kwaliteiten hebben om kansen af te dwingen en te scoren."

Bij het tweede doelpunt was Stengs ook betrokken. Na een duel tussen hem en Thibo Somers ging de bal namelijk enkele minuten later op de stip wegens hands van Somers. "Ik had de indruk wel dat hij met de arm kwam maar ik heb nooit gezien dat hij hem raakte. Er zat wel wat tijd tussen de fase en de VAR-tussenkomst dus ik hield er ook geen rekening meer mee. Nu moeten we druk blijven zetten op Genk en Union", besluit hij.