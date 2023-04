🎥 Cercle Brugge furieus na discutabele penaltyfase tegen Antwerp: "Ze willen ons niet bij de eerste acht"

Cercle Brugge is absoluut niet te spreken over de penalty die het tegen kreeg tegen Antwerp. Sportief directeur Carlos Avina ziet een complot tegen zijn club.

Cercle Brugge kreeg tegen Antwerp in de slotfase een penalty tegen, al de veertiende dit seizoen. Niemand kreeg er meer tegen in de Jupiler Pro League dit seizoen, zelfs in Europa lijkt niemand er meer te hebben tegen gekregen.

Sportief manager Carlos Avina heeft er genoeg van en volgens hem er meer aan de hand. Avina verwijst onder meer naar Anderlecht-Westerlo, waar Westerlo geen penalty kreeg, voor een gelijkaardige fase waarvoor Gent tegen Union wel een penalty kreeg.

Mag Cercle niet in de top acht?

"Dit is onbegrijpelijk, onverklaarbaar en lachwekkend zelfs. Wij zijn het bij Cercle kotsbeu en aanvaarden al die uitleg ook niet langer", zei Avina bij Het Nieuwsblad. Volgens Avina kwamen mensen van Antwerp zich na de match ook verontschuldigen voor de penalty.

"Sorry, maar het lijkt echt wel alsof ze ons er niet bij willen bij de eerste acht en we er niet bij mogen zijn in de Europe play-offs. En wij kunnen dit echt niet aanvaarden, zeker niet als je al die inspanningen van de afgelopen maanden van onze groep hebt gezien."

Avina wil dan ook onderzoeken of Cercle ergens klacht kan neerleggen, al beseft de Mexicaan ook dat het waarschijnlijk weinig zal uithalen. Maar Cercle zal er volgens Avina nog alles aan doen om toch nog zes op zes te pakken en de top acht te halen.