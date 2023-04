Club Brugge opnieuw (even) in top 4 na 2-0 zege tegen Seraing dat degradatie niet meer kan afwenden

Club Brugge heeft gedaan wat het moest doen in de strijd voor de top 4. Tegen een zwak Seraing won de regerende landskampioen moeizaam met 2-0, Jutgla en Nusa zorgden voor de doelpunten. Seraing zakt na twee seizoenen in 1A naar de Challenger Pro League.

Fors begin kent geen vervolg

Club wou snel afstand nemen van Seraing en nam de hekkensluiter, dat bij degradatie opnieuw naar de Challenger Pro League zou zakken, meteen bij de keel. Hoge druk en veel intensiteit. Maar verder dan enkele afstandsschotjes kwam de 5e in de stand niet.

Seraing kwam amper in het stuk voor, Marius moest proberen met de zeldzame omschakelmomenten iets te verwezenlijken op de helft van Club maar slaagde daar amper in.

Jutgla breekt de ban

Aan de andere kant kreeg Jutgla op het halfuur dan weer wel twee grote kansen. Eerst caprioleerde een afstandsschot van Lang tot bij de Spanjaard maar kon hij niet stevig genoeg besluiten om Dietsch te kloppen.

De Franse doelman stond twee minuten later opnieuw paraat met een mooie snoekduik op een kopbal van Jutgla. Enkele minuten voor de rust hield de deklat Hans Vanaken van het openingsdoelpunt.

Na rust was Noa Lang de meest gevaarlijke Bruggeling. Zelf lukte het niet om de ban te breken maar hij reageerde wel als eerste om een afvallende bal in de 16 te verlengen. Jutgla dook de 16 in en werkte overhoeks af voorbij Dietsch.

Zweetbilletjes

De bevrijdende 1-0 was dan wel gevallen, de zweetbilletjes waren nog niet helemaal weg langs Brugse zijde zolang de voorsprong één doelpunt bleef, zeker wanneer Seraing plots een ultieme kans kreeg om er 1-1 van te maken maar Vagner Dias kopte naast de bal.

Nadat de ingevallen Skov Olsen én Onyedika op één minuut tijd op de paal trapten, lukte het Nusa dan toch om de score te verdubbelen. Met een subtiel lobje verschalkte hij Dietsch op aangeven van Skov Olsen.

Een moeizame zege voor Club Brugge maar die telt evengoed. De regerende landskampioen staat voor minstens één dag opnieuw in de top 4. Seraing degradeert als eerste club definitief uit de Jupiler Pro League.