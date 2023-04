Christophe Lepoint analyseert waar het misliep voor Seraing: "Dan hadden we kans gemaakt"

Twee speeldagen voor het einde is het doek definitief gevallen voor Seraing. Na twee seizoenen op het hoogste niveau degradeert de Luikse club opnieuw.

Het was vechten tegen de bierkaai dit seizoen voor Seraing. Dat besefte de 38-jarige Christophe Lepoint maar al te goed. "We hadden op een beter seizoen gehoopt maar het was bijna mission impossible om ons nog te redden", vertelt hij na de nederlaag van Seraing op het veld van Club Brugge.

"Meer laagtes dan hoogtes"

"We begonnen het seizoen met veel nieuwe spelers die de competitie niet kenden en groeiden elke week maar we kwamen 2 of 3 kwalitatieve spelers tekort om ons te redden. Als we naar het seizoen kijken, is het wel correct dat we degraderen. Zeer jammer voor de club en de supporters die er altijd waren voor ons, dit seizoen met meer laagtes dan hoogtes."

Seraing moest winnen van Club Brugge om de degradatie met minstens een weekje uit te stellen maar deed dat niet. "We hebben toch wel veel mentaliteit getoond vandaag. Club heeft wel kansen gehad en Dietsch heeft een goede partij gespeeld, maar we hebben ons goed verweerd", vindt Lepoint.

Einde carrière?

Het contract van Lepoint loopt na dit seizoen af. Zal hij mee met Seraing naar de Challenger Pro League gaan of stopt hij? "Ik weet nog niet wat de toekomst brengt maar ik voel me nog goed en heb wel zin om nog één of twee seizoenen door te gaan. Waar? Dat weet ik nog niet", besluit hij strijdvaardig.