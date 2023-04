Legros werpt bloemetje naar speler ondanks onafwendbare degradatie

Geen Seraing meer in de Jupiler Pro League volgend seizoen. Het stond al zo goed als vast maar is nu ook officieel.

Trainer Jean Sebastien Legros zag er na het verlies tegen Club Brugge teleurgesteld uit, maar niet als een diep ontgoochelde trainer die er niet in geslaagd is om Seraing in de hoogste klasse te houden. Omdat hij ook wist dat die opdracht schier onmogelijk was? Wellicht wel, al zal hij daar niet voor uitkomen.

Reactie

"We hebben een lastige week gehad na die 5-0 tegen Gent. Ik moest enkele drastische beslissingen maken in de kleedkamer, beslissingen die ik niet graag neem. De jongens moesten reageren, op het veld van Club Brugge weliswaar. En ze hebben dat goed gedaan", analyseert Legros.

"We hebben nog een grote kans om de 1-1 te maken, hun tweede doelpunt valt pas in het absolute slot... Dan mag je toch wel zeggen dat je je goed verweerd hebt."

Positieve noot

Voor één speler in het bijzonder was Legros bijzonder lovend, de 19-jarige Noah Solheid. "Hij heeft niet eens een profcontract en speelde zijn eerste minuten voor 25.000 fans in een uitmatch. Voor hem was dit een fantastische ervaring en hij heeft goed stand gehouden."

Met nog twee wedstrijden in het verschiet is degradatie al zeker voor Seraing maar de trainer wil het hoofd niet laten hangen. "Die laatste twee wedstrijden moeten we positief benaderen. De spelers werken al maanden in lastige omstandighden. Nu moeten we met opgeheven hoofd en een positieve ingesteldheid dit seizoen eindigen", besluit hij opgetogen.