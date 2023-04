STVV duwt met forfaitcijfers KV Oostende nog wat meer richting degradatie

STVV heeft heel gemakkelijk van KV Oostende gewonnen. Ze veegden met 5-0 Oostende van de mat. Zo komt het degradatiegevaar voor Oostende nog wat dichterbij.

KV Oostende begon meteen met een scherpe counter, maar Schmidt hield Bätzner van een doelpunt. Enkele minuten later kreeg STVV een vrije trap. Bruno leverde een goede vrije trap af en Teixeira kopte onhoudbaar binnen. Even was er twijfel over mogelijk buitenspel, maar de VAR checkte en zag er geen.

Daarna bleef STVV de grootste kansen krijgen. Bruno kon zelf niet afwerken en gaf de bal een Reitz die het met een hakje probeerde. Zijn poging werd van de lijn gekeerd. Daarna stond Hayashi op een uitstekende voorzet van Bruno vrij, maar hij vergat in het lege doel te scoren.

Ten slotte was er in de 1e helft nog wat discussie over de scheidsrechter. Eerst claimde Oostende een strafschop na vermeend handspel. Enkele minuten nadien kreeg STVV dan wel een strafschop nadat Bocat ten val werd gebracht. Oostende vond dat te licht, maar Bruno trok daar zich niets van aan en trapte zijn 16e van het seizoen binnen: 2-0.

Op het einde van de 1e helft wou Oostende nog een rode kaart voor Bocat. Hij haalde een doorgebroken speler neer, maar de scheidsrechter gaf geen 2e gele kaart. Zo bleef het 11 tegen 11 en gingen met een 2-0-stand de rust in.

De 2e helft kwam traag op gang en bij de 1e echte kans was het meteen raak. STVV legde een vlotte combinatie vanop links op de mat en Reitz stond in het strafschopgebied helemaal vrij. Hij moest de bal gewoon binnenschuiven.

Nadien bleef STVV baas. Bruno maakte op de counter zijn 17e van het seizoen en niet veel later kon hij bijna een hattrick maken, maar Hubert kwam goed zijn doel uit. De ingevallen Dumont maakte met een knappe plaatsbal er nog 5-0 van.

Oostende stelde daar nauwelijks iets tegenover. Op een schot van Bauer kwam het enkel aan optimistische afstandsschoten. Ze stonden met weinig vertrouwen en weinig inspiratie te spelen. Met nog 2 speeldagen te gaan, moeten ze nog 4 punten ophalen om degradatie te voorkomen. STVV behoudt zijn waterkans voor play-off 2.