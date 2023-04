Degradatie alleen mathematisch nog geen feit: "Een gebrek aan alles"

Zoveel mirakels kan je zelfs op Pasen niet meer verwachten. KV Oostende kreeg zondagavond een rammeling van STVV en zou nu dus nog zes op zes moeten pakken om zich te redden. Tegen Leuven en Gent godbetert...

De degradatie is zo alleen mathematisch nog geen feit. "Als je kijkt naar het klassement kan het nog. Maar nu ben ik te teleurgesteld na deze zwakke vertoning. Stel me die vraag later nog eens. Op dit moment wil ik niet spreken over de volgende of laatste match", zei Dominik Thalhammer bij HLN.

Oostende was abominabel tegen STVV. En dat in een wedstrijd dat ze punten moesten pakken. "Een gebrek aan alles. Het is geen gebrek aan motivatie, maar de hele situatie weegt door op de spelers."

"Week na week is het van moeten, maar we winnen niet. Ze willen alles geven, maar elke keer weer krijgen ze die snelle tegenslag te verwerken. Het mentale is nochtans zo belangrijk."