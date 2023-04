Kapitein KV Oostende is niet te spreken na het zware verlies: "Beschamend"

KV Oostende ging op het veld van STVV stevig de boot in. Kapitein Anton Tanghe was achteraf niet te spreken over de prestatie van zijn team.

"Ik heb echt geen idee hoe het komt", vertelde Anton Tanghe na de wedstrijd aan Sporza. "Iedereen was wel klaar, maar dan komt het er blijkbaar niet uit. Dan mag je het nog zo graag willen, maar misschien moeten we slimmer zijn en meer in positie blijven, zeker bij de 2-0. Daar vielen enorme gaten." Tanghe vond de wedstrijd tegen STVV een grote schande: "Vooral voor de supporters. Zij kwamen van zo ver en dan kom je zo op het veld. Dat mag echt niet en we zijn hen dan ook iets verschuldigd." "In de volgende 2 wedstrijden moeten we 6 op 6 pakken en dan hangen we nog enorm af van de ploegen. Er zal iets serieus aan onze manier van spelen moeten veranderen", klonk de kapitein nogal moedeloos. Al had de wedstrijd er ook anders kunnen uitzien hebben. In de 1e helft claimde Oostende bij een 1-0-stand een strafschop na vermeend handspel bij STVV. Ook wilden ze een rode kaart voor Bocat toen het nog 2-0 stond, maar Oostende kreeg geen van beide. Tanghe wou de scheidsrechterlijke beslissingen niet als excuus voor de nederlaag inroepen. "We hebben gewoon zelf te weinig gebracht. Ook maakten we zelfs nooit aanspraak op een punt", besloot hij.

