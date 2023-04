Gianni Bruno kan een record breken en weet nog niet waar de toekomst ligt: "Ik denk niet dat hij meteen zal bellen"

Gianni Bruno scoorde tegen KV Oostende 2 keer. Zo zit hij aan 17 goals en is hij mederecordhouder bij STVV. Een record is zo nakende.

Vanop de stip maakte Gianni Bruno zijn 16e goal van het seizoen en in de 2e helft volgde nog zijn 17e. Zo kwam hij op gelijke hoogte van Désiré Mbonabucya en Yuma Suzuki, maar 18 goals maakte nog geen enkele STVV-speler in één seizoen.

"Vooraf was 15 goals mijn doel", vertelde Bruno na de wedstrijd tegen Oostende aan Sporza. "In het begin van het seizoen was er nog wat spanning met de coach, maar hij gaf me wel altijd vertrouwen. Ook heb ik er altijd hard voor gewerkt, maar nu wil ik dat record breken."

Iemand die vlot scoort, is gegeerd en Bruno is nog altijd eigendom van KAA Gent, waar hij nog altijd een contract van een jaar heeft. Misschien willen ze de vlotscorende spits wel terug. "We zien wel, want in het voetbal weet je het nooit. Ik heb al een sterk seizoen gespeeld, maar ik denk niet dat Hein Vanhaezebrouck me nu gaat bellen", bleef Bruno wat de vlakte.