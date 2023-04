Gent behoudt plekje in top vier na gelijkspel tegen Union, maar voelt hete adem van Club Brugge in de nek

KAA Gent speelde op de 32ste speeldag in eigen huis tegen Union. De thuisploeg moest zijn plekje in de top vier verdedigen, want Club Brugge ligt op de loer. Eén ding was zeker, Union ging geen punten cadeau doen aan de Buffalo's.

Zweetbilletjes, dat was het woord in de aanloop naar de topper op de 32ste speeldag. KAA Gent stond op drie speeldagen voor het einde van de reguliere competitie nog in de top vier, die recht geeft op de Champions' play-offs. Na de overwinning van Club Brugge tegen Seraing gisteren stond blauw-zwart een puntje boven Gent in het klassement. Zoals Noa Lang het vorige week gezegd had: "Nu nog 3 keer winnen, zodat Gent zweetbilletjes krijgt". De druk lag vandaag dus opnieuw in het kamp van de Buffalo's. Gratis punten gingen ze zeker en vast niet krijgen tegen Union, dat aast op een twaalfde landstitel.

Dat de Unionisten niet kwamen om cadeautjes uit te delen werd al heel snel duidelijk. In de openingsminuut Lang moesten we niet wachten op een eerste doelpunt. Boniface schakelde Samoise uit met een knappe dribbel en versnelling, legde de bal vervolgens achteruit en daar was Lazare goed gevolgd om de 0-1 droog in het dak van het doel te schieten. Meteen een serieuze opdoffer dus voor de thuisploeg, dat amper de bal had gevoeld alvorens hij tegen hun netten vloog.

Photonews

Na de openingstreffer ging het spel op en neer. Bij KAA Gent probeerden ze voetballend door de defensie van Union te geraken, maar dat was allesbehalve eenvoudig. Cuypers en Orban werden heel goed opgevangen door de Brusselaars. Bij Union was het gewoon wachten op foutjes bij de thuisploeg om razendsnel te counteren. Vaak zochten ze naar Boniface, die met zijn snelheid en vinnige dribbels een echte nachtmerrie was voor de verdedigers van Gent. Als we de balans moesten opmaken van de eerste helft, kwamen we toch tot de conclusie dat Union dichter was bij een 0-2 dan Gent bij de gelijkmaker.

Vijf minuutjes in de tweede helft wisten Cuypers en Orban zich eindelijk een eerste keer door de defensie van Union te voetballen. Uiteindelijk was het de topschutter van onze competitie, Hugo Cuypers, die de balvoorlangs trapte. De Unionisten waren bij de start van de tweede periode dus meteen gewaarschuwd. De Buffalo's eisten in de tweede helft overduidelijk het balbezit op. Op echte kansen was het wel wachten, want ondanks de goede combinaties en intenties had de thuisploeg het er moeilijk mee om zich een weg te banen door de uitstekende defensie van Union.

Photonews

Twintig minuten voor tijd mocht ook publiekslieveling Tarik Tissoudali het veld betreden. Na maanden van blessureleed mocht hij vorige week op bezoek bij Seraing al eens minuten maken, maar vandaag mocht hij ook in eigen huis zijn rentree maken. Onder een oorverdovend applaus mocht de aanvaller het veld van de Ghelamco Arena opnieuw betreden. Tien minuten voor tijd leek een schot van Castro-Montes de lijn te hebben gepasseerd na een zwakke tussenkomst van Moris. Uiteindelijk werd Boterberg naar de VAR geroepen. Hands en dus een penalty voor de Buffalo's. Wie anders dan topschutter Cuypers zette zich achter de bal, bleef ijzig kalm en trapte de bal in het midden van het doel tegen de netten.

Het slot veranderde niets meer aan de wedstrijd. Beide ploegen moeten zich dus tevreden stellen met een puntje. Gent blijft door dat punt zijn plekje in de top vier wel behouden. Club Brugge blijft vijfde, maar telt nu wel even veel punten als de Buffalo's. Het worden dus nog twee spannende wedstrijden voor Gent, dat het nog zal opnemen tegen KV Mechelen en KV Oostende.