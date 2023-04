Onherkenbaar Union in tweede helft: zaten de hoofden al bij de match tegen Leverkusen?

Union ging gisteren op bezoek in de Ghelamco Arena van KAA Gent. Union kwam heel goed uit de startblokken, maar was onherkenbaar in de tweede helft. Zaten de hoofden al bij de Europese clash tegen Leverkusen?

Union begon perfect aan de wedstrijd met een doelpunt in de openingsminuut. En wat voor een doelpunt... "Teddy Teuma had ons voor de wedstrijd gezegd dat we een paar weken niet zo goed begonnen en dat we dat moesten rechtzetten. Dat hebben we dan ook gedaan", lachte Siebe Van der Heyden na de wedstrijd.

Helaas was de rest van de wedstrijd wat minder goed. Union creëerde in de tweede helft te weinig kansen en moest kort voor tijd nog de gelijkmaker incasseren. "Onze eerste helft was qua management heel goed. Daarna werd het ingewikkelder om te voetballen en kansen te creëren", gaf Karel Geraerts toe tijdens de persconferentie. "Maar zij creëerden ook niet veel kansen. Dat is altijd positief als je op verplaatsing speelt.

Leverkusen in de hoofden?

Ook het spelniveau bij KAA Gent was niet om over naar huis te schrijven. Samoise speelde ver onder zijn niveau en ook Orban was onzichtbaar. "Er was geen anti-Orban-plan", zei Van der Heyden in de mixed zone. "Maar ook al krijgen we de laatste weken steeds dat frustrerende tegendoelpuntje, over het algemeen genomen zijn we een solide blok. Dat zal belangrijk zijn tegen Leverkusen, die de laatste tijd alles winnen", besloot de verdediger van Union.

Union haalde zijn gewoonlijke spelniveau in de tweede helft niet meer. Zat de trip naar Bayer Leverkusen van donderdag in de tweede periode al teveel in de hoofden bij de spelers van Union? Dezelfde vraag geldt eigenlijk ook voor Gent, dat veel minder dynamisch speelde dan gewoonlijk. "Onze focus lag op Gent, daar dachten we nog niet aan", begon Siebe Van der Heyden voorzichtig, alvorens te nuanceren.

"Nu zit deze wedstrijd natuurlijk wel een beetje in ons hoofd. We hebben er alles aan gedaan om het op 0-1 te houden...maar eens het 1-1 is draai je het om. We deden het rustiger aan en deden wat je moet doen om niet te verliezen", besloot Van der Heyden eerlijk.

De dubbele wissel van Boniface en Adingra in de 64e minuut gaf ook aan dat Geraerts misschien de wedstrijd in Duitsland op het oog had, al beweerde hij op de persconferentie het tegendeel: "Er zitten vijf dagen tussen de twee wedstrijden, ze hebben tijd om te rusten. Ik dacht gewoon dat ze een beetje moe waren en ik heb ook goede spitsen op de bank", besloot de trainer van Union.