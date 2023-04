Fases in Gent - Union beroeren analisten: "Dat de VAR dat niet ziet begrijp ik niet"

De VAR blijft maar voor beroering zorgen. Het was in de topper tussen KAA Gent en Union SG niet anders.

Er was heel wat te doen over een aantal handsballen en mogelijke strafschoppen in de wedstrijd tussen KAA Gent en Union SG.

Ex-bondscoach René Vandereycken snapt er eigenlijk ook niet te veel meer van. Integendeel zelfs, het valt heel hard tegen wat hem betreft.

"Met de huidige regels is er te veel interpretatie mogelijk. De twijfel bij de scheidsrechters is daarom begrijpelijk, maar dat de VAR dit niet ziet, begrijp ik niet", is Vandereycken streng in Het Nieuwsblad.

"Ik zie vanop televisie wat de juiste beslissing moet zijn, dan begrijp ik niet dat de mensen in Tubeke dat niet zien. De VAR is zo opnieuw wedstrijdbepalend en beïnvloedt het verdere verloop van de competitie."

Consequentie

Twee strafschoppen of geen enkele, dat leek de meer logische keuze in Gent - Union. Dat vond ook Karel Geraerts al.

De wedstrijd eindigde uiteindelijk op 1-1. Welk belang dat zal hebben voor de titelstrijd van Union en de play-offambities van Gent moet binnen twee weken blijven.