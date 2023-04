Vanzeir al héél zwaar in de problemen: MLS en eigen club New York stellen onderzoek in

Na de match tegen San Jose Earthquakes zei aanvaller Jeremy Ebobisse dat Vanzeir een racistische opmerking had gegeven. Vanzeir zou 'het n-woord' gebruikt hebben, wat heel gevoelig ligt in de VS. Verschillende spelers van San Jose liepen naar hem toe en hij mocht het horen.

Ze dreigden zelfs van het veld te stappen, maar de wedstrijd werd toch uitgespeeld. Weliswaar met 21 minuten extra tijd, want zolang duurde het incident. “Naar wat ik gehoord heb van mijn spelers, is er iets gezegd dat echt onaanvaardbaar is", zei San Jose-coach Gonzalez. "Dit kunnen we niet tolereren en ik hoop dat de MLS dit grondig onderzoekt en dat er eventueel bestraft wordt."

