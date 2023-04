Heeft KAA Gent na vertrek Ngadeu nieuwe leider gevonden? "Ik voel me klaar om die verantwoordelijkheid op te nemen"

KAA Gent ontving gisteren Union in de Ghelamco Arena. Joseph Okumu was één van de meest opvallende spelers bij Gent als leider in de defensie.

Michael Ngadeu is nog maar net vertrokken, maar met Joseph Okumu lijken ze bij KAA Gent al een nieuwe leider gevonden te hebben in hun defensie. Tegen de sterke spitsen van Union wist hij zich sterk staande te houden. "Dit was een sterke collectieve prestatie tegen een uitstekende tegenstander. We slaagden er in om terug te knokken en dat moet ons een boost geven”, vertelde de Keniaan na de wedstrijd tegen de mensen van Het Nieuwsblad. "We bleven rustig want we beseften dat we echt wel de kwaliteiten hebben om punten te pakken tegen Union. Natuurlijk zijn ze heel sterk, maar we voelden ons allerminst kansloos tegen hen. We hadden vooraf een goed plan uitgedokterd en we hielden daar ook aan vast en dat heeft uiteindelijk ook zijn vruchten afgeworpen", ging Okumu verder.

Dat Okumu nu al gezien wordt als de opvolger van Ngadeu baart hem geen zorgen. "Mike was natuurlijk onze leider en we zullen hem zeker nog keihard missen want we hebben toch best wel een tijdje samen met hem gevoetbald. We zijn anderzijds ook gewoon profs. Natuurlijk was hij de senior onder ons, de leider. Nu wordt er meer naar mij gekeken maar ik voel me klaar om die verantwoordelijkheid op te nemen", vertelde Okumu trots. "Je zult me in de kleedkamer niet zo snel het woord zien nemen, dat is niet mijn stijl. Op het veld lukt me dat wel beter maar ik ben niet de figuur die constant aan het praten is. We hebben evenwel genoeg andere jongens die wel deze kwaliteit hebben", besloot de verdediger.