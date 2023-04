Voor Siebe Van Der Heyden is het duidelijk: "De Sart speelde keeper, we verdienden een penalty"

Siebe Van Der Heyden ging vandaag op bezoek bij KAA Gent met Union. De verdediger van de Unionisten was na de wedstrijd niet te spreken over de penaltyfase met Julien De Sart.

Het was een wedstrijd op het scherpst van de snee tussen de nummers twee en vier van de competitie. Lazare zette Union al in de eerste minuut op voorsprong, maar uiteindelijk kon Hugo Cuypers een strafschop omzetten die de bordjes op gelijke hoogte bracht. Bij Union vonden ze dat ze ook een strafschop verdienden. "Op het veld zag ik het niet meteen, maar ik zag de beelden na de wedstrijd in de kleedkamer. Als je ziet hoe De Sart op een bepaald moment keeper speelt, dan vind ik het spijtig dat we zelf ook geen penalty krijgen. We hadden er echt wel één verdiend", was Siebe Van Der Heyden duidelijk na de wedstrijd. Dat Union geen penalty kreeg en Gent wel voor een soortgelijke fase hakte er echt in bij de Brusselaars.

Union schiet met het punt tegen Gent niet erg veel op, maar Siebe Van Der Heyden probeerde het toch wat te relativeren: "Met een punt op Gent moeten we niet ontevreden zijn. We moeten door, er staan ons nog acht belangrijke wedstrijden te wachten in de competitie. We mogen onze hoofden nu echt niet laten hangen". Union zal het in zijn laatste twee wedstrijden van het reguliere seizoen nog moeten opnemen tegen Seraing en Kortrijk. Nu donderdag volgt er ook nog de clash in de Europa League tegen Leverkusen. "We zagen dat ze al hun voorbije wedstrijden wonnen, dus het zal heel belangrijk zijn om in een goed blok te spelen", besluit Van Der Heyden.