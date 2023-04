Ex-bondscoach verrast met stevige uitspraak over sterkhouder JPL: "Vergelijkbaar met De Bruyne"

René Vandereycken zit om geen interessante uitspraak verlegen. Het was na de topper van zaterdag niet anders.

René Vandereycken bekeek zaterdagavond de topper tussen KAA Gent en Union SG. En hij zag daarbij toch wel een topspeler in actie.

Voor hem is Teddy Teuma heel belangrijk voor Union SG dit seizoen. En ook tegen de Buffalo's maakt hij indruk om jan en alleman.

© photonews

"Hij is een beetje te vergelijken met Kevin De Bruyne, qua vrije rol en qua druk zetten. Hij neemt net als de Bruyne vaak het initiatief bij het druk zetten en de ploeg volgt hem", aldus Vandereycken in Het Nieuwsblad.

Het is ook ongelofelijk waar hij zich in balbezit overal gaat aanbieden en waar hij zo een man-meer-situatie creëert. Zijn impact is heel groot. Hij stuurt het hele team aan zowel in balbezit als in balverlies."

Veel lof

Vandereycken had ook lof voor Lazare en vindt ook Moris een belangrijke speler - al heel het seizoen eigenlijk.

Union SG maakt dus wel degelijk indruk met hun prestaties. Ook coach Karel Geraerts heeft al clubs in de wachtrij.