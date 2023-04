Vanhaezebrouck dient Geraerts van antwoord: "Cijfers zeggen niet alles, maar soms moet je ze wel eens gebruiken"

KAA Gent ontving gisteren Union in eigen huis voor de kraker van de speeldag. De wedstrijd eindigde in een gelijkspel, maar daar had voor Gent misschien toch nog wat meer ingezeten volgens Hein Vanhaezebrouck.

KAA Gent - Union was de topper van de speeldag, maar het spelniveau bleef toch wat onder het gehoopte peil. Beide ploegen wisten elk één keer de netten te doen trillen. Dat zorgde dus voor een 1-1-gelijkspelletje waar beide ploegen best tevreden mee kunnen zijn. "Cijfers zeggen niet alles, maar soms moet je ze wel eens gebruiken", begon Hein Vanhaezebrouck zijn babbel op de persconferentie.

Karel Geraerts zei op voorhand dat ze amper kansen hadden weggegeven, maar daar was Vanhaezebrouck het niet mee eens. "De expected goals waren 1,5 voor Gent en slechts 0,6 voor Union. We creëerden tien doelpogingen, Union slechts vijf. Over balbezit gaan we niet eens spreken, want dat is uiteindelijk niet belangrijk om wedstrijden te spelen", was de coach van Gent toch wel duidelijk. Moest je het je afvragen, Gent had ook 62% balbezit."Ik wil alleen maar zeggen dat we kansen hebben gehad die groter waren dan die van hun", besloot Vanhaezebrouck.