Penaltyfases zorgen voor discussie tussen Geraerts en Vanhaezebrouck: "Fout moet je kunnen toegeven"

Gisteren kwam Gent in het slot op gelijke hoogte met Union na een strafschop. Trainers Karel Geraerts en Hein Vanhaezebrouck waren het niet eens over de penaltyfases. Dat zorgde voor een discussie op de persconferentie.

Union speelde gisteren de topaffiche van de speeldag op bezoek bij KAA Gent. Na een vroeg doelpunt van Lazare kwam Gent toch nog op gelijke hoogte. De Buffalo's kregen een strafschop na hands van Senne Lynen. Wie anders dan topschutter Hugo Cuypers zette zich achter de bal en trapte de gelijkmaker zeer koel binnen. Na de wedstrijd waren ze bij Union niet te spreken over de arbitrage, want terwijl KAA Gent een strafschop kreeg, kregen de Brusselaars er geen voor een soortgelijke fase. "Voor mij is het duidelijk: ofwel geef je twee penalty's, ofwel geen. Het is moeilijk om te vatten waarom dat niet zo was. Het is dezelfde VAR en hij volgt dezelfde redenering. Dan neem je toch geen verschillende beslissingen?", vertelde Karel Geraerts na de wedstrijd.

Toch was KAA Gentcoach Hein Vanhaezebrouck het er niet mee eens: "Bij de ene fase zag ik een arm naast het lichaam, bij de andere een ver ervan". Karel Geraerts was het echt niet eens met wat Vanhaezebrouck te zeggen had over de penaltyfases. "Ik snap dat mensen met een petje van Gent het anders zien, maar we moeten eerlijk kunnen toegeven dat het penalty was. Ik geef het toe dat die van Lynen er een was, maar die in de eerste helft ook", besloot de coach van Union.