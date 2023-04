Mogelijk de doodsteek voor Zulte Waregem: Charleroi zorgt in Mazzu-time voor zware opdoffer

Charleroi heeft een uitstekende zaak gedaan voor de Europe play-offs met een late overwinning tegen Zulte Waregem. Voor Essevee lijkt de degradatie bijna onvermijdbaar.

Na het gelijkspel tussen KV Kortrijk en Eupen kreeg Zulte Waregem de kans om tot op één punt van Eupen te komen, met nog een match tussen de twee volgende week. En Zulte Waregem begon ook goed aan de match.

Gano dreigde na 7 minuten een eerste keer, maar trof na een kwartier ook raak op een corner. Maar hij kopte eigenlijk niet, hij werkte de bal met de arm in doel en het feest ging dus niet door. Een minuut later moest Koffi opnieuw redding brengen op een kans van Gano.

Zulte Waregem

Na iets minder dan halfuur was het dan toch raak. Ndour profiteerde van balverlies van Knezevic op het middenveld en kon alleen op Koffi afstormen. De Senegalees bleef kalm en maakte het ook af. Alweer een minuut later bijna 0-2 dankzij Fadera, maar Koffi stond opnieuw pal. Essevee had na een halfuur al 0-3 moeten voorstaan.

Charleroi kwam nog één keer echt opzetten voor de rust. Badji kopte een voorzet staalhard op doel, Bostyn had een goede reflex nodig om de voorsprong vast te houden. Essevee dook de rust in met een voorsprong.

Na de rust eigenlijk weinig tot geen kansen in het eerste kwartier. Maar bij de eerste kans van Charleroi was het wel meteen raak. Bostyn tikte een kopbal op de paal en Bayo stond op de goede plaats. En zo’n vijf minuten later stond Charleroi zelfs op voorsprong. Ilaimaharitra stuurde Mbenza diep en die werkte mooi voorbij Bostyn.

Charleroi

Charleroi nekt Essevee in Mazzu-time

Maar Zulte Waregem was toch nog niet dood. Invaller Brüls stuurde Fadera diep, die controleerde goed en schoof de gelijkmaker tien minuten voor tijd mooi binnen. Het leek op een gelijkspel te eindigen, maar dat was buiten Damien Marcq gerekend. Een afvallende bal kwam voor zijn voeten terecht en de ex-speler van Essevee plaatste de bal in de winkelhaak voorbij Bostyn.

Mazzu-time nekt dus mogelijk Zulte Waregem in de strijd om het behoud. Volgende week moet het winnen tegen Eupen, de week erop moet het ook winnen van Cercle Brugge en hopen op puntenverlies van Eupen tegen Club Brugge. Charleroi doet een uitstekende zaak voor de Europe play-offs en springt voorlopig over Anderlecht in de stand, dat zondag een rechtstreeks duel tegen Westerlo speelt.