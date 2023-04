Bijzondere interesse: Timmy Simons spreekt zich er over uit of ex-club Zulte Waregem zich nog kan redden

Timmy Simons volgt na zijn eerdere passage als hoofdtrainer bij Zulte Waregem met bijzondere aandacht hoe zijn ex-ploeg het er vanaf brengt. Essevee strijdt al het hele seizoen tegen degradatie en is inmiddels weer een opdoffer rijker.

Zulte Waregem weerde zich op Mambourg naar goed vermogen, maar ging kopje-onder in 'Mazzu Time': 3-2. Timmy Simons volgde als analist bij Eleven de ontwikkelingen van de voetbalavond. "Je moest Charleroi in de eerste helft afmaken. En nu is er nog zo'n ommekeer..."

Simons verwijst naar het feit dat Zulte Waregem voor rust nog op voorsprong kwam. Die bonus vasthouden bleek te veel gevraagd in de tweede helft. "Charleroi was aan het komen. Je wist dat ze gingen komen", zag de Dender-trainer het spelbeeld kantelen.

Moeilijke zaak

Fadera deed nog iets terug met de 2-2. In de 96ste minuut liep het dan toch finaal mis voor Essevee. "Sissako werkt de bal slecht weg. Een punt had nog hoop gegeven. Maar om hiervan nog recht te krabbelen: dat gaat moeilijk worden", vreest Simons.