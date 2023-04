🎥 Damien Marcq nekt zijn ex-ploeg met late goal, Mazzu had het weer eens bij het rechte eind

Uitgerekend ex-Zulte Waregem speler Damien Marcq tekende met de 3-2 in de absolute slotseconde wellicht het doodsvonnis van zijn ex-club. Met dank aan Felice Mazzu.

Het zag ernaar uit dat Charleroi-Zulte Waregem op een 2-2 gelijkspel zou eindigen, maar de 34-jarige Damien Marcq besliste daar anders over. Met een plaatsbal in de winkelhaak tekende hij wellicht het doodsvonnis van zijn ex-ploeg in eerste klasse.

Marcq scoorde nog maar zijn tweede van het seizoen, maar bezorgde Charleroi daarmee net als tegen Eupen nog twee punten extra. Vier punten waardoor Charleroi nu weer in de top acht staat.

Basisspeler onder Mazzu

Onder Felice Mazzu is Marcq ook helemaal in ere hersteld. Met Edward Still als coach speelde Marcq slechts 65 minuten in 16 speeldagen, waaronder 54 minuten tegen Sint-Truiden.

Maar bij Mazzu is Marcq weer een vaste waarde achterin. In de 15 matchen onder Mazzu speelde Marcq al meer dan 1200 minuten en die kreeg daarvoor leiderschap en een sterke defensieve kracht erbij. En twee doelpunten die misschien voor een plaats in de top acht zorgen.

De goal van Marcq in de extra tijd