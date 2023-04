Anderlecht verliest héél kostbare punten in play-off-race en mag zelfs Verbruggen nog dankbaar zijn

Anderlecht heeft zichzelf in de problemen gewerkt tegen Westerlo. De Brusselaars hadden bijna doorlopend het balbezit, maar waren aanvallend helemaal onmondig. Er werd niet gescoord en Charleroi en Westerlo hebben nu de beste papieren voor de top acht.

Anderlecht trok de gas volledig open in de beginfase, maar moest de voet al snel van het pedaal halen. Ze domineerden wel de partij, maar zonder grote kansen te creëren. De beste was zelfs voor Westerlo, maar Chadli kon zijn kopbal niet naar één van de twee hoeken richten.

De pocketaanvallers van paars-wit hadden het moeilijk met het potige spel van Westerlo. Vraag maar aan Francis Amuzu. Ciske kwam meer dan één keer Mathias Fixelles tegen op zijn pad en dat liep telkens op dezelfde manier af: met de winger op de grond.

© photonews

De eerste helft had dan ook weinig om het lijf. Veel voetbal tussen de twee zestienmeters, maar weinig erin. En ja, dan weet je dat Anderlecht eigenlijk Slimani nodig had, maar die werd nog gespaard voor de match tegen AZ. Het zat potdicht centraal en voorzetten op Raman is niet meteen een optie.

Verbruggen onklopbaar

Ook de tweede helft werd grotendeels een maat voor niets, want Anderlecht had wel de bal, maar deed er werkelijk niets mee. Een kopballetje van Vertonghen ja... Slimani kwam er pas 20 minuten voor tijd op, maar kreeg werkelijk geen enkele bruikbare bal in de box.

Die voorzetten... tja. Van den Keybus en Van Eenoo hadden nog de beste kansen, maar Verbruggen hield Anderlecht recht, ook op een torenhoge kans voor Vetokele. Dorgeles trof ook nog eens de deklat. Anderlecht verdiende zeker niet meer.

Met nog twee wedstrijden te gaan moet Anderlecht nu beginnen hopen op misstappen van Charleroi en/of Westerlo. Het verschil met beide ploegen bedraagt drie punten.