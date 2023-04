Riemer heel lovend voor Anderlecht: "Westerlo kwam maar voor één ding"

Anderlecht gaat zes op zes moeten pakken tegen Genk en KV Mechelen om in de top acht te geraken. En dan nog hebben ze hun lot niet meer in eigen handen, want Westerlo of Charleroi moet ook nog punten laten liggen.

Brian Riemer heeft er echter nog altijd een goed oog in. "We speelden eigenlijk een heel goeie wedstrijd. Ik kan de jongens niks verwijten. Westerlo kwam voor één punt, ze wilden niet veel doen. Ik begrijp dat wel gezien hun positie."

"Maar wij hadden meer moeten creëren. Onze kwaliteit in de beslissende fase van het veld was onder de maatstaf. Dat is het verschil tussen controle en kunnen scoren. Als je dat niet doet, gebeurt wat er nu gebeurde en kon Westerlo nog winnen."

Met nog vier wedstrijden in 14 dagen is het nu erop of eronder. "We hebben elk punt nodig, maar eigenlijk is er niets veranderd. We weten dat we 13 op 15 pakten en in een goeie flow zitten. In ons hoofd is het hetzelfde: we moeten alles winnen."