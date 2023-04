De Roeck heeft zelfs geen schrik van Club Brugge: "Ligt ons wel"

Volgend weekend wordt doorslaggevend voor de top acht. Charleroi trekt naar Standard, Westerlo ontvangt Club Brugge. Ze voelen allebei nog de hete adem van Anderlecht en Cercle Brugge in hun nek. Jonas De Roeck heeft er voor zijn ploeg echter vertrouwen in.

Westerlo had op Anderlecht zelfs de drie punten kunnen meegraaien. "Zij hebben geen grote kansen gecreëerd", analyseerde De Roeck. "Ze hebben zelfs lange ballen moeten hanteren. Eén grote kans gaven we weg en dat was dan nog onze eigen schuld."

Anderlecht controleerde grotendeels, maar in het laatste kwartier kwam Westerlo sterk opzetten. "We begonnen weer te voetballen en hadden de kansen om te winnen. Maar er staat een internationale doelman bij hen in doel en die staat er niet voor niks. We zijn tevreden met dat punt."

En nu dus Club Brugge. "Da's eigenlijk niet slecht, want die grotere ploegen liggen ons beter. Dat lieten we tegen Anderlecht ook zien." Een punt volstaat eigenlijk, want op de laatste speeldag moeten ze Seraing wel aankunnen.