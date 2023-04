Riemer en De Roeck zijn het roerend eens: "Als ze dat doen, hou dan op met klagen" en "Het is competitievervalsing"

Anderlecht en Westerlo hebben er allebei alle belang bij dat het BAS Charleroi ongelijk geeft en hen een forfaitnederlaag aansmeert. Maar de twee coaches van de respectievelijke clubs hebben er ook een duidelijke mening over.

Riemer was alvast heel duidelijk: "Als die wedstrijd tussen Charleroi en KV Mechelen herspeeld wordt, dan mogen ze nooit meer klagen dat hooligans met voorwerpen of vuurwerk werpen. Dan geef je die mannen gelijk. Het is hetzelfde als zeggen: 'Doe wat je wil. Als je een kleine procedurefout vindt, dan krijg je een nieuwe kans'", zei de Deen.

"Het zou een ramp voor het Belgisch voetbal zijn. Ok, ik ben bevooroordeeld, want we zitten in een situatie waarin we niet willen dat Charleroi een nieuwe kans krijgt. Maar het zou gewoon compleet 'te zot voor woorden' zijn."

Je creëert een probleem dat eigenlijk geen probleem is

Jonas De Roeck was het daar roerend mee eens. "Mijn collega heeft gelijk. Maar wat mij vooral stoort: de datum. Uiteraard mogen die gekken niet de controle krijgen over voetbalmatchen. Maar als je een beslissing neemt, doe het dan een week later en niet vier maanden later."

"Dit kan je niet doen. Het is competitievervalsing, want je hebt nu een heel andere situatie. Toen speelde KV Mechelen nog voor het behoud, nu zijn ze voorbereidingsmatchen aan het spelen. Dit heeft zoveel impact. Je creëert een probleem dat eigenlijk geen probleem is."