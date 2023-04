Enige uitblinker bij Anderlecht: "Er begonnen jongens gekke dingen te doen"

Anderlecht controleerde de match grotendeels, maar moest op het einde toch nog rekenen op een uitmuntende Bart Verbruggen om een puntje in huis te houden. De Nederlandse doelman zag zijn ploeg ineens veel ruimte weggeven.

Verbruggen moest nog aan de slag op twee honderd procent kansen voor Van Eenoo en Van den Keybus. "Ik denk wel dat we het grootste deel van de wedstrijd onder controle hadden, maar we moeten dat beter volhouden. Er begonnen jongens gekke dingen te doen en uit positie te lopen", aldus de doelman.

Verbruggen zag zijn aanvallers ook weinig klaarmaken. "We hebben veel mogelijkheden gehad, maar weinig gecreëerd. We moeten ook Westerlo respecteren. Het is een goeie ploeg. Bij vlagen was het bij ons ook goed, maar het belangrijkste was de omschakeling. Dat hebben ze goed gedaan, behalve aan de zestien."

Zeno Debast kon daarmee akkoord gaan. "Ik moet nog eens terugzien wat er allemaal gebeurde, maar we hebben zeker te traag gespeeld in de tweede helft. We hadden geen kansen meer. In de eerste helft was dat beter en hadden we het moeten afmaken. Maar de laatste pass was nooit goed en op die vele hoekschoppen hadden we beter moeten doen."