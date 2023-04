Gretig en zwierig OH Leuven duwt KV Mechelen nog pakje dieper in vertrouwenscrisis richting bekerfinale

OH Leuven had nog een waterkansje op play-off 2, KV Mechelen keek al uit naar de bekerfinale. Beide teams waren door hun coach op scherp gezet vooraf. Leverde dat spektakel op?

Marc Brys koos bij OH Leuven voor veel van de logische namen, maar gaf op linksachter wel de 19-jarige Richie Sagrado de voorkeur op Hamza Mendyl.

Bij KV Mechelen stuurde Steven Defour veel flinker bij. Coucke, Malede, Schoofs, Vanlerberghe en Agyei maakten liefst vijf nieuwe namen in vergelijking met de nederlaag tegen Club Brugge.

Vijf nieuwe namen brengen geen zoden aan dijk

Het zorgde niet voor een reanimatie of shockeffect of wat je ook zou willen. In minuut één kwam Schrijvers al met een ferme verwittiging, in minuut vier kon De Norre de 1-0 al op het bord zetten.

© photonews

© photonews

Een bijwijlen amechtig spelend Mechelen probeerde wel wat druk te zetten na de vroege achterstand, maar verder dan een schot van Storm op de paal kwamen ze niet.

Vlak voor rust kon Opoku er 2-0 van maken voor de Leuvenaars, waardoor de tweede helft een maat voor niets zou worden.

Zware overwinning

Al wilden de Leuvenaars hun fans nog wel eens verwennen. Maertens met een lage schuiver en Al-Tamari met een lange rush maakten er voor het uur al 4-0 van.

De bezoekers konden ook eens scoren, maar zagen hun doelpunt afgekeurd vanwege buitenspel. Als het ook op dat gebied dan ook nog eens mee zit. De eerredder van Hairemans in minuut 90 was niet meer dan een doekje voor het bloeden.

© photonews

© photonews

Steven Defour sprak vooraf over een gevaarlijk spel dat ze spelers al in bekerfinale-modus zitten. Tegen Leuven zijn ze in ieder geval niet uit die modus gekropen. En dus blijft het vermoedelijk gevaarlijk.

OH Leuven houdt voorlopig zijn kansje op play-off 2 en speelde bijwijlen gretig en zwierig, al legde Mechelen hen niet al te veel strobreed in de weg.