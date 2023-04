Jordi Vanlerberghe duwt nog eens extra door op het pijnpunt: "Is al een heel seizoen"

KV Mechelen ging met de billen bloot op bezoek bij OH Leuven: 4-1. En dus was het tijd om mea culpa te slaan bij De Kakkers.

"We beginnen niet scherp genoeg aan de wedstrijd en komen snel op achterstand", aldus Steven Defour in een reactie achteraf.

En ook Jordi Vanlerberghe was duidelijk: "We wilen echt wel scherp starten, maar na vier minuten stonden we alweer op achterstand."

"En dan vallen er nog drie vermijdbare doelpunten. Ze vallen allemaal veel te gemakkelijk", is de polyvalente Kakker duidelijk.

"De verklaring? Ik kan het niet verklaren. We willen met een goed gevoel naar de bekerfinale gaan, dus we hebben nu nog drie weken om ons klaar te maken."

Trots

"Het moet echt beter. Je kan eens een minder moment hebben, maar het is al een heel seizoen dat we achter de feiten aanlopen."

"We hadden zelden een volledig fitte kern, maar goed: we moeten die knop omdraaien en laten zien dat we trots zijn om voor Mechelen te mogen spelen."