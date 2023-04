Steven Defour geeft spelers opnieuw een wake-up call na nieuwe nederlaag: "Hebben ze de wil om te winnen?"

KV Mechelen ging nu ook bij OH Leuven met de billen bloot en verloor met 4-1. En dus moet de knop dringend worden omgedraaid beseft coach Steven Defour.

Steven Defour was na de wedstrijd behoorlijk kritisch: "We zijn niet agressief genoeg begonnen en slikken snel een doelpunt."

"Na de blessure van Kerim Mrabti viel de stabiliteit weg en we slikken dan ook de 2-0 voor rust. In balverlies moesten we scherper en agressiever zijn."

© photonews

Maar dat gebeurde niet volgens Defour: "Het ging alleen maar bergaf en dan krijg je zo'n scores", was hij duidelijk.

"Of het met vertrouwen te maken heeft? Dat denk ik niet. Ik heb gevraagd of ze de wil hebben om te winnen. Onze tactische analyses en trainingen zijn dezelfde, maar er is minder agressie en er wordt minder gelopen."

Brave groep

"Tot drie-vier weken geleden zag ik dat wel. 'Gaan we wachten tot de bekerfinale of gaan we nu wakker schieten?' heb ik hen gevraagd."

Zonder de stem te verheffen: "Ik heb het nog rustig gezegd deze keer, het is een brave groep die gerust wat stouter mag worden."