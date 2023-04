Union en Antwerp naderen: Genk gaat in drie minuten kopje onder bij gretig Standard

Zowel voor Standard als voor KRC Genk was ook speeldag 32 opnieuw een pittige speeldag waarin veel op het spel stond. Wie kroonde zich tot een van de winnaars van het weekend?

Standard kon mits een overwinning opschuiven in de stand en tot op drie punten van KAA Gent en Club Brugge komen.

Dat zou een goede zaak zijn voor play-off 2 en de kans op play-off 1 nog een beetje levendig houden. Standard deed dat met dezelfde elf namen van vorige week.

Dolle minuten Zinckernagel

KRC Genk van zijn kant kon met een overwinning opnieuw wat uitlopen in de stand op Union SG, dat gelijkspeelde in Gent. De geblesseerde Munoz en de zieke Samatta werden vervangen door Preciado en Sor.

Die laatste moest er al na vijf minuten bijna opnieuw geblesseerd af en werd aan de rust uiteindelijk ook gewisseld na een bleke prestatie diep in de spits. En Preciado? Die maakte een strafschopfout en was zo ook een van de schlemielen bij een zwak Genk.

Dat speelde namelijk niet al te veel klaar in Luik en werd in drie dolle minuten verwoest door een gretiger en efficiënter Standard, dat meermaals profiteerde van Limburgs balverlies.

Genk ziet concurrentie naderen

Zinckernagel was eerste het laatste station om een rebound tegen de touwen te werken, wat later maakte hij het vanop de stip helemaal af.

De tweede helft was eigenlijk min of meer een maat voor niets. Heynen pakte wel nog een gele kaart en mist zo de wedstrijd tegen Anderlecht, Paintsil & co botsen meermaals op een heel sterk spelende Bodart.

Standard doet met de overwinning een goede zaak en heeft nu zes punten meer dan het nummer 9, Anderlecht. Genk van zijn kant ziet Union tot op twee en Antwerp tot op vijf punten naderen.