Gumienny verrast: "Standard verdiende nog een penalty"

Wouter Vrancken was niet te spreken over de wedstrijdleiding in Standard-Genk. Serge Gumienny is echter van oordeel dat het nog erger had kunnen zijn voor de Limburgers.

KRC Genk ging met 2-0 onderuit op Sclessin. Achteraf was veel te doen over scheidsrechter Laforge. Die ging in de fout toen hij de Genkse wissel vlak voor de 1-0 viel tegenhield. “De vierde man had de ref op dat moment moeten roepen, zodat de verdediger het veld kon opkomen”, is oud-scheidsrechter Serge Gumienny duidelijk in Het Belang van Limburg.

Een fout die Laforge ook toegaf aan trainer Wouter Vrancken, maar daar zijn de Limburgers niks mee. De strafschop die Standard enkele minuten later kreeg was volgens Gumienny dan wel weer terecht. En hij zag zelfs meer. “Meer zelfs, tien minuten eerder had het er nog eentje verdiend”, klinkt het verrassend bij de ex-ref.

Die situatie had volgens Gumienny totaal anders moeten behandeld worden, maar dat gebeurde niet. “Preciado sprong in de rug van Zickernagel, volgens mij nog een zwaardere overtreding. Dat de VAR daar niet ingreep, begreep ik niet.”