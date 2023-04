Genk lijkt het helemaal uit handen te geven, Union en Antwerp profiteren: "Ga er maar eens aanstaan"

Een paar maanden geleden zou er nog gelachen geweest zijn met de vraag 'Wie gaat er nu kampioen worden?' Genk had toen zo'n ruime voorsprong dat iedereen hen al bijna gekroond had. Nu liggen de zaken helemaal anders.

Genk zag na het verlies tegen Standard zijn voorsprong slinken tot twee punten op Union en vijf op Antwerp. Na halvering is dat zo goed als verwaarloosbaar. De zaken begonnen fout te lopen nadat de Limburgers Paul Onuachu verkochten.

Intussen is ook aanwinst Tolu Arokodare nog altijd geblesseerd en hebben ze offensief geen overschot meer. Dat bleek toen Samatta ziek uitviel en Sor in de spits moest opdraven. Genk eindigde de match zelfs met Paintsil als diepe spits.

"Het wordt wat veel allemaal", ziet ook Marc Degryse. "Dan is er ook nog Cuesta die in de defensie uitvalt: Genk krijgt echt te maken met de wet van Murphy. Met volgende week het bezoek van Anderlecht in het verschiet, dat absoluut moet winnen als het nog op die Europe play-offs wil hopen, ga er maar aan staan."