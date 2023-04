Wouter Vrancken en Racing Genk met de handen in haar naar Anderlecht

Racing Genk verloor zondag met 2-0 van Standard. En coach Wouter Vrancken heeft wellicht nog meer zorgen voor de match tegen Anderlecht.

Al in de eerste helft viel verdediger Carlos Cuesta uit, hij werd vervangen door Mujaid Sadick. Hoe ernstig de blessure van Cuesta is, is niet duidelijk. Mogelijk krijgt Sadick tegen Anderlecht weer een kans.

En ook Yira Sor moest tijdens de rust geblesseerd binnen blijven. Hij blesseerde zich echter al vroeg in de match, maar speelde toch verder. Anouar Ait El Hadj was zijn vervanger.

Tegen Anderlecht kan Vrancken wellicht wel weer rekenen op spits Ally Samata, die voor de match tegen Standard ziek moest afhaken. Voor Tolu Arokodare komt volgende week wellicht te vroeg.

Wie vervangt Heynen?

Wie Wouter Vrancken zeker zal missen is kapitein Bryan Heynen. Hij pakte 20 minuten voor tijd zijn vijfde gele kaart van het seizoen en is geschorst. De Argentijn Castro wordt wellicht zijn vervanger.